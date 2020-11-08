Англия

Football.ua представляет анонс матча восьмого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче восьмого тура Премьер-лиги Лестер сойдется в домашнем противостоянии с Вулверхэмптоном.

Воскресенье, 8 ноября, 16:00. Кинг Пауэр, Лестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

После успешного старта Лестера в нынешнем сезоне АПЛ тремя победами, одной из которых стал разгром Манчестер Сити, подопечных Брендана Роджерса ожидал спад. Напряженный график ввиду участия в Лиге Европы и многочисленные травмы футболистов основного состава стали причинами двух поражений подряд. Однако, несмотря на неудачи в матчах с Вест Хэмом и Астон Виллой, тренерскому штабу Лестера удалось найти выход из сложившейся ситуации.

Быстрые контратаки за счет создаваемого соперниками свободного пространства принесли свои плоды в гостевых встречах с Арсеналом и Лидс Юнайтед, в которых Лестер набрал максимальное количество очков. Команда Роджерса не боится отдавать контроль мяча сопернику и принимает выжидательную позицию. Тотальное доминирование того же Арсенала в первом тайме, в ходе которого "лисам" удалось нанести всего один удар по воротам Бернда Лено, после перерыва просто испарилось, а недопонимаем в обороне "канониров" единожды, но безошибочно, воспользовались Тилеманс, Ундер и Варди.

Вряд ли кто-то поспорит, что сейчас Лестер набрал отличный ход, при этом находясь не в полной обойме. Более того, "лисы" не ограничиваются победами в чемпионате Англии, демонстрируя впечатляющие результаты и в Лиге Европы. Да, можно говорить о разнице в классе между английским клубом и его соперниками по группе (Заря, Брага, АЕК), но, тем не менее, пока задача выполняется безошибочно — три победы в трех матчах.

Вулверхэмптон чем-то похож на своего будущего соперника, поскольку также нередко готов жертвовать владением мячом и зрелищностью ради достижения положительного результата. В текущем сезоне главной особенностью подопечных Нуну Санту является то, что они практически всегда намного активнее действуют во втором тайме, чем до перерыва. За такой подход "волков" наказывал Манчестер Сити, в матче с которым команде удалось отыграть лишь один мяч из трех пропущенных до перерыва.

Кроме того, победа со счетом 1:0 — весьма распространенный и привычный для Вулверхэмптона результат, а автором этого единственного гола зачастую становится Рауль Хименес. Команда Санту — одна из худших по количеству забитых мячей после семи туров Премьер-лиги, но это не мешает ей вплотную находиться около зоны еврокубков. Дело в том, что блеклая реализация Вулверхэмптона компенсируется надежной игрой в обороне. "Волки" пропустили в свои ворота меньше всех команд в АПЛ кроме Арсенала, а вратарь Руй Патрисиу провел наибольшее количество "сухих" поединков вместе с Алексом Маккарти, Саутгемптон которого уже провел свой матч восьмого тура.

По версии букмекеров, явного фаворита в предстоящем противостоянии выделить весьма непросто, но все-таки предпочтение отдают в пользу Лестера. Так, на победу подопечных Брендана Роджерса предлагается коэффициент 2,44, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 2,25. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,15.

Не сыграют: Кастань, Ндиди, Перейра, Амарти, Сеюнджю — Марсал, Хонни.

Под вопросом: Эванс — ...

прогноз 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua