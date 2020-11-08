Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч АПЛ.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче восьмого тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Ливерпуль.

Воскресенье, 8 ноября, 18:30. Этихад Стэдиум, Манчестер. Главный арбитр — Крэйг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В прошлом сезоне Ливерпуль не оставил никаких шансов Манчестер Сити в борьбе за чемпионство, при этом текущая кампания пока также складывается в пользу "красных", несмотря на кадровые проблемы в обороне из-за травмы Вирджила ван Дейка. Более того, "горожане" уже давно не удивляют и не выглядят непобедимой силой. Возможно, подопечным Хосепа Гвардиолы удастся серьезно заявить о себе в предстоящем противостоянии с Ливерпулем?

Юрген Клопп пока успешно справляется со всеми трудностями, которые ему преподносит новый сезон, а вот Манчестер Сити время от времени лихорадит. В шести проведенных матчах команда Гвардиолы трижды потеряла очки, когда пропустила пять мячей от Лестера, потерпев разгромное поражение, и сыграла вничью с Лидс Юнайтед и Вест Хэмом. В защиту "горожан" будет справедливо упомянуть о непростом расписании матчей, но и с этим Ман Сити обыграл серьезных соперников в лице Вулверхэмптона и Арсенала, а также нанес очередное поражение Шеффилд Юнайтед в текущем сезоне.

Если главный тренер Ливерпуля был вынужден справляться с пробелами в центре защиты, то Гвардиола в определенный момент остался без двух имеющихся центрфорвардов — Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса. У Рахима Стерлинга крайне неудачно получалось оставлять их отсутствие незамеченным, но сейчас Жезус вернулся в обойму, а вот Агуэро вновь отправился в лазарет. Тем не менее, если в Премьер-лиге текущее положение дел Манчестер Сити нуждается в некотором прорыве, то в Лиге чемпионов "горожане" добыли три уверенные победы, хотя Гвардиоле и компании, можно сказать, повезло со жребием.

Футболистам Ливерпуля, в свою очередь, удалось стать единоличными лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги благодаря непростой победе над Вест Хэмом и осечке Эвертона в матче с Ньюкаслом в прошлом туре. Трудно поверить, что мерсисайдцам, являюсь одной из самых пропускающих команд текущего розыгрыша английского первенства, даже со всеми свалившимися проблемами удалось совершить нечто подобное. Немногие знали о Натаниэле Филлипсе, но именно он выручал команду в последних матчах из-за травм Ван Дейка и Фабиньо, но, вполне вероятно, с возвращением Матипа и Цимикаса англичанин вновь окажется в резерве.

Защита "красных" не перестает казаться "бомбой замедленного действия", ведь в нынешнем сезоне найти способ забить действующему чемпиону сумели Эвертон, Лидс, Шеффилд Юнайтед, Вест Хэм и, конечно, Астон Вилла, но опаснейшая атака мерсисайдцев никуда не пропала. Если Мане и Фирмино довольно редко огорчают соперника взятиями ворот, то Салах забивает практически в каждом матче. А перешедший из Вулверхэмптона Диогу Жота семимильными шагами пробивается в стартовый состав, записав на свой счет уже семь голов в футболке Ливерпуля.

В Лиге чемпионов у подопечных Юргена Клоппа также все хорошо. Как говорится, забивайте сколько хотите, но мы все равно забьем больше. В отдельных случаях даже не пропустим. Это идеально подходит под описание сегодняшнего Ливерпуля.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 2,01, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 3,45. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Не сыграют: Фернандиньо, Агуэро, Менди — Ван Дейк, Окслейд-Чемберлейн, Фабиньо, Тиаго.

Под вопросом: Карсон — Матип.