Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
В рамках восьмого тура АПЛ Челси в домашнем матче одолел Шеффилд Юнайтед (4:1).
"Пенсионеры" пропустили первыми, но затем смогли отправить в ворота соперника четыре мяча.
Обзор матча:
Челси - Шеффилд Юнайтед 4:1
Голы: Абрахам, 23, Чилвелл, 34, Силва, 77, Вернер, 80 — Макголдрик, 9
Челси: Менди – Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл – Ковачич (Жоржиньо, 71), Канте, Маунт – Зиеш, Абрахам, Вернер (Жиру, 87)
Шеффилд Юнайтед: Рамздейл – Башэм, Иган, Стивенс – Болдок, Берге, Норвуд (Осборн, 62), Ландстрем, Лоу – Брюстер (Макберни, 63), Макголдрик