Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Кристал Пэлас в поединке восьмого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Лидс и отпраздновал разгромную победу.

"Орлы" еще в первой половине игры трижды поразили ворота соперника, а итоговый счет оказался — 4:1.

Обзор матча:

Кристал Пэлас - Лидс 4:1

Голы: Данн, 12, Эзе, 22, Кошта, 42 (в свои ворота), Айю, 70 — Бэмфорд, 27

Кристал Пэлас: Гуаита — Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд (Маккарти, 77) — Макартур, Куяте, Эзе, Таунсенд (Шлупп, 71) — Заа, Айю (Бентеке, 85).

Лидс: Меслье, — Стрейк (Робертс, 71), Купер, Кох, Даллас — Алиоски, Клих, Элдер Кошта (Рафинья, 46), Харрисон — Эйлинг, Бэмфорд.

Предупреждения: Купер, Клих