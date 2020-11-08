Англия

Вашему вниманию онлайн на центральный матч тура.

Сегодня, 8-го ноября, состоится центральный поединок восьмого тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль на выезде сыграет против Манчестер Сити.

Удивительно, но команды перед очной встречей разделяют 10 позиций в турнирной таблице. "Красные" идут на втором месте, а "горожане" так и вовсе на 12-м.

Сможет ли Сити поправить свое турнирное положение, или же Ливерпуль вернет себе лидерство? Наблюдайте за матчем в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.