Англия

Тренер высказался о матче против "горожан".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о грядущем матче АПЛ против Манчестер Сити.

"Если вы не будете на 100 процентов сосредоточены на игре против Сити, то можно проиграть по-крупному. Последний матч мы проиграли со счетом 0:4. Я не уверен, что мне нужна была эта игра в качестве доказательства этого, но это на 100 процентов так.

Это был первый раз, когда мы выиграли чемпионат, поэтому я понятия не имел, как подготовиться к следующему поединку, если честно. Я не хотел переусердствовать, как "парни, забудьте, что произошло три дня назад, а теперь давайте покажем всему миру против Сити" и так далее.

Я знаю, что игроки хотели выиграть тот матч, но мы не были так сосредоточены как обычно. В тот вечер мы по-прежнему играли в хороший футбол, но, к сожалению, не забили, а они забили четыре раза", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что рассчитывает на вингера Рахима Стерлинга в поединке.