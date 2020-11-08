Англия

Испанец рассказал о сотрудничестве с футболистом.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что доволен работой и прогрессом полузащитника Рахима Стерлинга.

"Будет момент, когда Стерлинг отдохнет, но он важен для нас сейчас. Вот почему мы не можем оставить его в стороне на матч против Ливерпуля".

"Он исключительный игрок. Он один из самых фантастических игроков в моей карьере".

"Рахим стал лучше играть с тех пор, как я прибыл сюда. Я почти уверен в его менталитете и желании побеждать и совершенствоваться. Он многого заслуживает. Я хочу, чтобы через три, четыре, пять лет он был намного выше уровнем, чем сегодня", — цитирует Гвардиолу Guardian.

Ранее сообщалось, что в поединке против Ливерпуля "горожанам" не сможет помочь нападающий Серхио Агуэро.