Испанец рассказал о сотрудничестве с футболистом.
Пеп Гвардиола, getty images
08 ноября 2020, 07:50
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что доволен работой и прогрессом полузащитника Рахима Стерлинга.
"Будет момент, когда Стерлинг отдохнет, но он важен для нас сейчас. Вот почему мы не можем оставить его в стороне на матч против Ливерпуля".
"Он исключительный игрок. Он один из самых фантастических игроков в моей карьере".
"Рахим стал лучше играть с тех пор, как я прибыл сюда. Я почти уверен в его менталитете и желании побеждать и совершенствоваться. Он многого заслуживает. Я хочу, чтобы через три, четыре, пять лет он был намного выше уровнем, чем сегодня", — цитирует Гвардиолу Guardian.
Ранее сообщалось, что в поединке против Ливерпуля "горожанам" не сможет помочь нападающий Серхио Агуэро.