Англия

Команда Брендана Роджерса не позволила Тоттенхэму сохранить лидерство в турнирной таблице.

Восьмой тур английской Премьер-лиги подарил нам противостояние двух амбициозных коллективов в лице Лестера и Вулверхэмптона, которые непосредственно претендуют на попадание в зону еврокубков по итогам текущего сезона.

Как и ожидалось, подопечные Нуну Санту в первой тайме выберут более осторожную тактику и попытаются сохранить свои ворота в неприкосновенности, однако реализованный пенальти Джейми Варди на 15-й минуте помешал планам "волков".

До перерыва Лестер мог укрепить свое преимущество в счете благодаря еще одному назначенному одиннадцатиметровому, но в этот раз Руй Патрисиу парировал удар Варди.

Минимально проигрывая в счете, игроки Вулверхэмптона стали после перерыва чаще атаковать и беспокоить ворота Каспера Шмайхеля, однако довести эти атаки до успешного завершения им не удалось, и финальный свисток зафиксировал победу Лестера со счетом 1:0.

Лестер — Вулверхэмптон 1:0

Гол: Варди, 15 (пен)

Лестер: Шмайхель — Джастин, Фофана, Эванс, Фукс, Томас (Олбрайтон, 46) — Мэддисон (Барнс, 72), Менди, Тилеманс, Прат (Морган, 80) — Варди.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Семеду, Килман, Коуди, Боли, Аит-Нури (Марсал, 76) — Поденсе (Траоре, 60), Дендонкер, Невеш, Нету (Фабиу Силва, 79) — Хименес.

Предупреждения: Эванс, Фофана — Дендонкер, Невеш, Килман