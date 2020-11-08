Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог центрального матча восьмого тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Ливерпулем.

В центральном матче восьмого тура АПЛ Манчестер Сити принимал Ливерпуль. Гости могли повести в счете уже на первой минуте после того, как Фирмино оказался один на один с Эдерсоном, но Роберто не удалось прокинуть мяч мимо вратаря. Подопечные Юргена Клоппа завладели игровым преимуществом в дебюте поединка, забрав мяч под свой контроль. Они лишь изредка отдавали мяч сопернику, но тот довольно нерешительно шел вперед. "Красные" же демонстрировали содержательный футбол на чужой половине поля, что помогло им заработать пенальти. Впоследствии Салах подошел к мячу и хладнокровно исполнил "приговор" — 0:1.

Поведя в счете, гости еще некоторое время контролировали мяч, после чего перешли на игру вторым номером. Манкунианцы перебрались на чужую половину поля и могли забить благодаря заработанному опасному штрафному, но его подача не привела к удару по воротам. Затем подопечные Клоппа на некоторое время перехватили инициативу, ничего не создали впереди, после чего вновь отдали мяч хозяевам. В одном из эпизодов забить мог Стерлинг, но Рахим не смог протолкнуть мяч мимо вышедшего из ворот Алиссона.

Практически сразу же после этого игра на несколько минут успокоилась. Затем «горожане» пошли в атаку с новыми силами и таки забили. Жезус развернулся с мячом после паса Де Брюйне и протолкнул его мимо Алиссона – 1:1. Уже через минуту Де Брюйне попытался счастье дальним выстрелом по воротам, но он оказался неточным. Далее подопечные Хосепа Гвардиолы продолжали контролировать ход игры, рассчитывая забить во второй раз.

Ближе к окончанию первой половины встречи они получили реальный шанс повести в счете. Гомес сыграл рукой в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Однако Де Брюйне не удалось его реализовать – Кевин не попал по воротам. Через несколько минут Александер-Арнольд мог наказать соперника за нереализованную возможность, но и сам не использовал возможность отличиться. Еще через несколько минут Трент мог забить прямым ударом со штрафного, но не попал по воротам. Вскоре после этого команды отправились на перерыв при ничейном счете на табло.

После возобновления игры Ливерпуль снова завладел игровым преимуществом, намереваясь забить быстрый гол. В одном из эпизодов отличиться мог Жота после того, как Эдерсон выбил мяч прямо на него, но португалец не смог этим воспользоваться, пробив в голкипера. Подопечные Клоппа еще несколько минут контролировали мяч, после чего отдали инициативу сопернику. Жезус имел отличный шанс быстро забить после подачи Канселу, но Габриэль умудрился не попасть по воротам из убойной позиции.

Практически сразу же после этого гости снова забрали мяч себе. Они провели ряд содержательных атак, но они не завершались опасными моментами. Удары по воротам, конечно, возникали, однако они не несли угрозы для Эдерсона. Выдержав натиск со стороны мерсисайдцев, хозяева надолго забрали мяч под свой контроль, обозначив свои притязания на победу в отчетном поединке. "Горожане" практически всем составом перебрались на чужую половину поля, но количество игроков впереди не давало никакого качества.

Со временем контроль манкунианцами мяча перестал нести опасность для обороны соперника. Хозяева, скорее, владели мячом по инерции, никак не угрожая владениям Алиссона. Через некоторое время подопечные Гвардиолы перешли на забросы, но и эта тактика не принесла никакой пользы. До окончания встречи Сити так и не удалось потревожить Алиссона. Без серьезной работы был и Эдерсон. Как итог, команды после яркого первого тайма провели скучный второй, так и не определив сильнейшего. Ливерпуль упустил возможность вернуть себе лидерство в турнирной таблице – "красные" расположились на третьем месте.

Манчестер Сити — Ливерпуль 1:1

Голы: Габриэль Жезус, 31 — Салах, 13 (с пенальти)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Торрес (Силва, 61), Габриэль Жезус, Стерлинг

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Милнер, 63), Матип, Гомес, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум — Жота, Фирмино (Шакири, 59), Мане — Салах

Предупреждения: Стерлинг, Ляпорт, Уокер — Матип

На 42-й минуте Де Брюйне не реализовал пенальти (мимо)