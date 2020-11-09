Англия

Текущее соглашение с игроком истекает в 2023.

Тоттенхэм рассчитывает заключить долгосрочный контракт до 2025 года с одним из своих лидеров. Такой информацией поделился в своем Twitter спортивный журналист и эксперт Николо Шира.

Шира сообщает, что "шпоры" активно ведут переговоры с агентом Франком Тримболи о подписании нового контракта с Соном.

Отмечается, что клуб настроен решительно и уверен, что сможет достичь соглашения с агентом и игроком. Действующий контракт Сона рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Сон провел в составе "шпор" 13 игр, в которых забил 10 голов. В последнем поединке чемпионата Англии Тоттенхэм сумел минимально обыграть Вест Бромвич.