Нидерландский хавбек продолжит защищать цвета "орлов".
Хайро Ридевалд, Getty Images
09 ноября 2020, 21:59
Успешные выступления полузащитника Хайро Ридевалда за последний год в рамках английской Премьер-лиги не остались незамеченными в глазах руководства Кристал Пэлас.
24-летнему нидерландцу длительный период времени не удавалось пробиться в стартовый состав "орлов", однако работоспособность и хорошие взаимоотношения в коллективе помогли ему заявить о себе и даже стать лучшим игроком клуба в декабре 2019 года.
Как сообщает The Athletic, после уверенной победы над Лидс Юнайтед в прошлом туре чемпионата Англии, Ридевалд подписал новый долгосрочный контракт с Кристал Пэлас, о чем вскоре должны объявить официально.
Отметим, что в нынешнем сезоне опорный полузащитник провел за лондонский клуб шесть поединков в АПЛ, в которых он сумел отличиться одним взятием ворот.