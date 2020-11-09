Англия

Нидерландский хавбек продолжит защищать цвета "орлов".

Успешные выступления полузащитника Хайро Ридевалда за последний год в рамках английской Премьер-лиги не остались незамеченными в глазах руководства Кристал Пэлас.

24-летнему нидерландцу длительный период времени не удавалось пробиться в стартовый состав "орлов", однако работоспособность и хорошие взаимоотношения в коллективе помогли ему заявить о себе и даже стать лучшим игроком клуба в декабре 2019 года.

Как сообщает The Athletic, после уверенной победы над Лидс Юнайтед в прошлом туре чемпионата Англии, Ридевалд подписал новый долгосрочный контракт с Кристал Пэлас, о чем вскоре должны объявить официально.

Отметим, что в нынешнем сезоне опорный полузащитник провел за лондонский клуб шесть поединков в АПЛ, в которых он сумел отличиться одним взятием ворот.