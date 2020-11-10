Англия

Специалист не верит в команду Гвардиолы.

Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин оценил шансы Манчестер Сити выиграть АПЛ в сезоне-2020/21.

"Не думаю, что Манчестер Сити выиграет АПЛ в этом сезоне. Сейчас они не показывают тот футбол, в который играли на протяжении двух-трех последних сезонов. Также могу сказать и про Ливерпуль".

"Когда вы смотрите на состав Ман Сити, вы замечаете, что есть кое-какие проблемы. Например — отсутствие двух нападающих в полной боеготовности. Не стоит рассчитывать на одного форварда в двух соревнованиях сразу. У вас должен быть глубокий резерв, чтобы играть в двух турнирах одновременно и бороться за победу в них".

Также Кин раскритиковал лидера "горожан" Серхио Агуэро, который по его мнению вернулся на поле не в лучших кондициях.

"Серхио Агуэро вернулся на поле после травмы с лишним весом. И вот я думаю, что у него может и не быть желания дальше играть в футбол. Нельзя делать ставку лишь на одного Жезуса, это неправильно", — сказал Кин в эфире Sky Sports.