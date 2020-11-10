Англия

Футболист имеет украинские корни.

Защитник английского Вулверхэмптона Макс Килман заявил о готовности сыграть за сборную Украины и признался, что раньше часто отдыхал в Киеве, где живут его родственники.

"Для меня двери открыты для участия в играх за сборную Украины. Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где живут мои родственники со стороны мамы. Мой русский язык не так хорош, как должен быть, но я все еще могу говорить на нем".

Также Килман рассказал, что его отец родом из России.

"Я был и в Москве, откуда родом мой отец. Но все родственники с его стороны переехали в Нью-Йорк", — цитирует Килмана BBC.

Отметим, Килман является воспитанником академий Фулхэма и Джмллингема. "Волки" подписали футболиста в 2018 году. С октября 2020-го он начал стабильно выступать за клуб в АПЛ.

Помимо карьеры футболиста Килман играл в футзал и с 2015 по 2018 год провел 25 матчей за сборную Англии по футзалу.