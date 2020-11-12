Англия

Хавбек рассказал о своей адаптации в клубе.

Полузащитник сборной Нидерландов и Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек высказался об игровом времени в клубе.

"Для меня это звучит банально, потому что, конечно, я хотел бы играть больше, но мне очень нравится быть в хорошей команде. Меня очень хорошо приняли, и все мне помогли.

Я терпеливый человек, но, конечно, вы приходите в Юнайтед, чтобы играть как можно больше. Я также думаю, что в те минуты, которые у меня были на поле, я показал, что могу что-то добавить в команду", — сказал игрок NOS.

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон хочет в зимнее трансферное окно уйти в аренду.