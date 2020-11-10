Англия

Голкипер Манчестер Юнайтед желает иметь постоянную игровую практику.

Как сообщает интернет-ресурс Goal.com, со ссылкой на ESPN, резервный голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон твердо намерен уйти в аренду уже в январское трансферное окно.

Необходимость таких действий вызвана желанием 23-летнего вратаря отправиться со сборной Англии на чемпионат Европы, который пройдет летом 2021 года. Сделать это в текущих реалиях его статуса периодической подмены испанцу Давиду де Хеа будет крайне проблематично.

Хендерсон в текущем сезоне провел на "ноль" оба матча в Кубке Английской лиги, однако пропустил два мяча от турецкого Истанбул Башакшехир (1:2) в своем единственном поединке Лиги чемпионов УЕФА в этом футбольном году. В матчах английской Премьер-лиги голкипер участия еще не принимал. Это первый сезон вратаря за "взрослую" команду Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что Хендерсон еще не успел дебютировать за национальную команду своей страны, однако был вызван Гаретом Саутгейтом на товарищеский матч против Ирландии (12 ноября), а также на две игры в рамках Лиги Наций УЕФА: против Бельгии (15 ноября) и против Исландии (18 ноября). С местом проведения последней из вышеперечисленных, как сообщалось ранее, предстоит определиться УЕФА.