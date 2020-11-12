Англия

Ливерпуль может остаться без очередного защитника.

Защитник Ливерпуля и сборной Англии выбыл до конца сезона из-за травмы колена, полученной на тренировке в стане национальной команды, утверждает Mirror.

Напомним, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт заявил, что игрок получил тяжелое повреждение, а сроки восстановления будут известны после диагностики.

Отмечается, что таким образом Ливерпуль может потерять на долгий срок очередного защитника. Известно, что минимум полгода пропустит Вирджил ван Дейк и на несколько недель вылетел Трент Александр-Арнольд.

Также вашему вниманию предлагается видео лучших моментов ван Дейка прошедшего сезона.