Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

Сезон в английской Премьер-лиге в самом разгаре. Ливерпуль, став чемпионом Англии в прошлом розыгрыше, постарается отстоять титул в сезоне нынешнем.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты "красных". Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Вирджилу ван Дейку.

Нидерландский футболист присоединился к Ливерпулю в январе 2018 года за рекордные на тот момент 75 миллионов фунтов. Несмотря на столь внушительную сумму, ван Дейк тут же начал демонстрировать, за что "красные" отдали такие деньги.

За короткое время работы под руководством Юргена Клоппа, футболист вышел в ранг лучшего защитника в мире, будучи в тройке претендентов на Золотой мяч в 2019 году.

Текущий сезон выдался для игрока неудачным. Ван Дейк получил тяжелую травму в дерби против Эвертона, и может пропустись весь остаток розыгрыша. В АПЛ игрок успел сыграть пять матчей, забив один гол.

Также вашему вниманию предлагается подборка лучших моментов в исполнении Роберто Фирмино.