"Манкунианцы" намерены укрепить оборону.
Дайот Упамекано, getty images
12 ноября 2020, 14:42
Руководство Манчестер Юнайтед планирует в зимнее трансферное окно приобрести защитника Лейпцига Дайота Упамекано, утверждает Manchester Evening News.
По данным источника, французский футболист возглавляет шорт-лист "манкунианцев", но "быки" всеми силами намерены удержать игрока.
21-летний Упамекано перешел в Лейпциг в 2017 году из Зальцбурга. Текущее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что конкуренцию Юнайтед в борьбе за игрока может составить принципиальный соперник — Ливерпуль.