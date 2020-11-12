Англия

"Манкунианцы" намерены укрепить оборону.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует в зимнее трансферное окно приобрести защитника Лейпцига Дайота Упамекано, утверждает Manchester Evening News.

По данным источника, французский футболист возглавляет шорт-лист "манкунианцев", но "быки" всеми силами намерены удержать игрока.

21-летний Упамекано перешел в Лейпциг в 2017 году из Зальцбурга. Текущее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что конкуренцию Юнайтед в борьбе за игрока может составить принципиальный соперник — Ливерпуль.