Англия

Французский защитник по-прежнему может перебраться в АПЛ.

Дайот Упамекано остается трансферной целью Манчестер Юнайтед и Ливерпуля, сообщает ESPN.

Оба клуба попытаются переманить француза в летнее трансферное окно. Контракт защитника с "быками" действителен до лета 2023 года.

21-летний Упамекано перешел в Лейпциг в 2017 году из Зальцбурга. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей в чемпионате Германии, отметившись одним ассистом.

Напомним, что французский защитник также стал трансферной целью Реала.