Французский защитник по-прежнему может перебраться в АПЛ.
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09 октября 2020, 01:59
Дайот Упамекано остается трансферной целью Манчестер Юнайтед и Ливерпуля, сообщает ESPN.
Оба клуба попытаются переманить француза в летнее трансферное окно. Контракт защитника с "быками" действителен до лета 2023 года.
21-летний Упамекано перешел в Лейпциг в 2017 году из Зальцбурга. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей в чемпионате Германии, отметившись одним ассистом.
Напомним, что французский защитник также стал трансферной целью Реала.