Англия

Игрок высоко отозвался о специалисте.

Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейн похвалил главного тренера "шпор" Жозе Моуринью.

"Жозе — тренер-победитель. Это видно во всем. Он пришел в Тоттенхэм за трофеями. Команда уверена в своих силах именно благодаря Жозе".

"Моуринью, ко всему перечисленному, очень опытный коуч. У всех нас сложились с ним отличные отношения. Смотрим на него и набираемся уверенности", — сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Отметим, Моуринью сменил на посту главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино в ноябре 2019 года.