Англия

Рафаэль не согласен с решением Сульшера.

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал главного тренера МЮ Оле Гуннара Сульшера за решение не ставить в стартовый состав Донни ван де Бека.

"О каком терпении со стороны ван де Бека идет речь? Парень крепко засел на скамейке запасных. Игроки Манчестер Юнайтед не могут по мячу попасть, а Донни сидит".

"На его месте я бы не был счастлив. Посмотрите, какой игрок Донни и как он выступает на международном уровне. Будь я главным тренером МЮ, этого бы не допустил", — сказал ван дер Ваарт в интервью NOS.

Отметим, ван де Бек перебрался в МЮ из Аякса в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он сыграл за "красных дьяволов" 10 матчей, в которых единожды поражал ворота соперников.