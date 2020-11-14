Англия

Итальянский защитник лондонского Челси поделился своими планами на ближайшее будущее.

Накануне поединка сборной Италии в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА, левый защитник "Скуадры Адзурры" Эмерсон Палмьери поделился с журналистами своими планами выступлений на клубном уровне. Его слова приводит ресурс Goal.com.

Отвечая на вопрос о его текущем положении в лондонском Челси, игрок заявил, что "полностью спокоен" относительно своего будущего, поскольку "трансферное окно не за горами".

Ранее "пенсионеры" дали добро на уход из команды футболиста, который в новом сезоне провел лишь 150 минут на футбольном поле, ни разу при этом не сыграв в матче английской Премьер-лиги.

Всего на счету Эмерсона, с момента его трансфера из римской Ромы за 18 млн фунтов стерлингов в январе 2018 года, 59 матчей во всех состязаниях за Челси, в которых он отметился одним голом и пятью голевыми передачами. С "синими" итальянец сумел завоевать трофеи Кубка Англии и Лиги Европы УЕФА.

Футболист дал понять направление будущего вектора его трансфера: "Хотел бы вернуться в Серию А".

Уже в ближайшем будущем защитник получит возможность сыграть в домашнем матче своей национальной сборной против Польши, который состоится в воскресенье, 15 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию этой встречи.