Англия

При этом, пока англичанин фактически не будет являться главным тренером команды.

Филипп Коку покинул пост главного тренера Дерби Каунти. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, однако на данном этапе вопрос о поиске нового наставника в руководстве не стоит. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководить тренировочным процессом и отвечать за выбор состава будет опытный нападающий Уэйн Руни, который, будучи футболистом, одновременно входил в тренерский штаб Коку.

Интересно, что по факту Руни не будет являться главным тренером или исполняющим обязанности наставника, несмотря на его желание однажды возглавить Дерби Каунти.

По информации источника, руководство "баранов" не планирует назначать специалиста на эту должность до тех пор, пока не завершится процесс поглощения клуба членом королевской семьи Абу-Даби шейхом Халедом бен Заидом Аль Нехаяном.

Предстоящая сделка должна быть завершена к концу месяца и одобрена Английской футбольной лигой, а как минимум до того момента руководить командой будет Уэйн Руни.