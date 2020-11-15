Англия

Португальского наставника устраивает текущее положение футболиста в клубе, но его соотечественник хочет получать больше игрового времени.

21-летний португальский полузащитник Жедсон Фернандеш присоединился к лондонскому Тоттенхэму в начале 2020 года, перейдя из лиссабонской Бенфики на правах арендного соглашения, рассчитанного на 18 месяцев.

Однако закрепиться в основе "шпор" юному португальцу так и не удалось. В новом сезоне Фернандеш принял участие лишь в одном из тринадцати поединков своего клуба, поэтому уже настроен на возвращение в стан "орлов".

Как сообщает ресурс Goal.com, со ссылкой на интервью наставника Тоттенхэма Жозе Моуриньо для SportTV, не против такого развития событий и сам главный тренер "шпор": "Для меня это никогда не проблема, а решение. Присутствие Жедосна в команде, даже если он не вызван и не играет, — чрезвычайно удобная для нас ситуация. Я никогда не буду тем, кто его подтолкнет или скажет, что не хочу, чтобы он здесь. Но я понимаю ситуацию парня и Бенфики".

"Если клуб хочет прекратить отношения, мы будем сотрудничать, потому что мы хотим блага для игрока. Бенфика имеет право решать и ее позиция будет принята нами", — высказался по поводу сложившейся ситуации Моуриньо.

Португальский полузащитник в одном из своих интервью уже отмечал, что переход в английскую Премьер-лигу оказался для него на удивление сложным: "Это полностью отличается от того, что мы видели по телевизору. Когда я провел свои первые минуты в игре, я не мог поверить в происходившее на поле, потому что со стороны все казалось таким медленным, но в игре все было очень быстро.

Пришлось учиться чему-то другому. Когда вы проводите первые несколько минут игры, вы чувствуете сильную ​​усталость. Но затем, вы чувствуете себя хорошо, комфортно, поэтому можете играть в свою игру, но да, в первые несколько минут — это безумные моменты. Вам нужно быть сосредоточенным. Ваша голова должна оставаться в режиме реального времени", — сделал заключение футболист.

Жедсон Фернандеш уже успел дважды сыграть за свою национальную сборную, однако его вызовы приходились на этап карьеры за португальскую Бенфику.