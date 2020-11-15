Англия

Португальский хавбек утверждает, что все в команде имеют менталитет победителей.

Манчестер Юнайтед в последний раз становился чемпионом Англии в сезоне-2012/13, когда главным тренером команды еще был сэр Алекс Фергюсон. С уходом шотландского специалиста на пенсию у "красных дьяволов" начался заметный спад, однако полузащитник Бруну Фернандеш намерен изменить тенденцию последних лет в лучшую сторону.

"Люди могут говорить, что какой-то клуб лучше нас во всех аспектах, включая стартовый состав и скамейку запасных. Это не имеет никакого значения. Они могут говорить все, что угодно, но мне все равно. Да, Манчестер Юнайтед давно не выигрывал Премьер-лигу. Для клуба такого уровня это произошло действительно очень давно".

"Но, несмотря на это, мы все здесь находимся, чтобы побеждать. Начиная от персонала, заканчивая футболистами. Таков у нас менталитет. Я перешел в Манчестер Юнайтед, чтобы выигрывать трофеи. Сейчас я выступаю за один из крупнейших клубов мира, который творил историю в прошлом, удивительную историю", — приводит слова Фернандеша TeamTalk со ссылкой на UTD Podcast.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел за Манчестер Юнайтед 11 поединков во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. После восьми туров манкунианцы занимают 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков и имея один матч в запасе.