Англия

Аргентинец в будущем может перебраться в Англию.

Руководство Манчестер Сити всерьез думает над тем, чтобы сделать предложение Интеру о покупке нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает Eurosport, Marca Claro и TyC Sports.

По данным источника, "горожане" видят в аргентинском футболисте замену Серхио Агуэро, контракт которого истекает в конце текущего сезона.

Отмечается, что основным претендентом на Лаутаро остается Барселона, но каталонцы могут выйти из гонки за форварда из-за финансовых проблем внутри клуба.

Также ранее сообщалось, что Интер намерен удержать игрока и ведет переговоры о новом контракте с футболистом.