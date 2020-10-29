Италия

Нападающий Интера хочет зарплату на 2,5 миллиона больше, чем ему предлагает клуб.

Переговоры Интера и Лаутаро Мартинеса о новом контракте проходят непросто, но стороны намерены договориться в ноябре — сообщает Gazzetta dello Sport.

Главной проблемой является размер будущей зарплаты аргентинца. Лаутаро хочет 7,5 миллиона евро, а Интер предлагает только 5 миллионов.

Летом Мартинес едва не оказался в Барселоне, и лишь "клаусула" в 111 миллионов евро не позволила трансферу состояться — в условиях пандемии никто не в состоянии платить такие деньги.

Впрочем, Лаутаро и Интер все-таки надеются найти компромисс, и новый контракт, скорее всего, будет подписан в ноябре.

Нынешнее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.