Англия

По мнению испанца, виной всему стали расхождения между ним и клубом в финансовых деталях нового соглашения.

Атакующий полузащитник Адама Траоре, в прошлом сезоне являвшийся ключевым игроком Вулверхэмптона, в новой кампании потерял место в стартовом составе. Последние пять матчей Премьер-лиги испанец выходил только на замену, проводя на поле не более 30 минут.

Как сообщает The Athletic, в прошлом месяце "волки" вели переговоры с 24-летним испанцем о продлении нынешнего соглашения. Траоре был готов поставить подпись под новым контрактом, однако стороны разошлись в финансовом вопросе. Футболиста не устроил размер предложенной зарплаты, поэтому переговоры зашли в тупик.

Учитывая, что текущий контракт Траоре с "волками" рассчитан до лета 2023 года, каждая из сторон решила не торопиться решать данную проблему. Тем не менее, после этого испанский вингер перестал выходить в стартовом составе (первые три тура АПЛ Траоре был в старте), что, по его мнению, стало следствием несогласованности с Вулверхэмптоном по поводу финансовых условий нового соглашения.

Другой источник сообщил The Athletic, что перевод Траоре в ротацию произошел лишь по футбольным причинам ввиду прогресса Даниэла Поденсе. Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту ранее заявлял, что Адама полностью счастлив быть в его команде, хотя утверждается, что ни специалист, ни сам футболист лично не принимали никакого участия в процессе переговоров о новом контракте.