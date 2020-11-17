Англия

Футболисты Тоттенхэма контактировали во время матча между сборными Уэльса и Ирландии.

Правый защитник Тоттенхэма Мэтт Доэрти сдал положительный тест на коронавирус накануне матча Лиги наций против сборной Болгарии.

Перед этим ирландец принял участие в поединке с национальной командой Уэльса (0:1), после которого он пообщался со своим одноклубником Гаретом Бэйлом. Валлиец признался, что обеспокоен данной новость из-за риска также заразиться коронавирусом.

"Всех немного беспокоит, когда вы играете и находитесь в тесном контакте с кем-то, кто через короткий промежуток времени оказывается зараженным. Возможно, ты не успел заразиться во время общения с ним, однако все равно будешь насторожен".

"Я и Бен немного поговорили с Доэрти после матча. У него все в порядке, просто легкие симптомы. Надеюсь, он поправится, не будет осложнений, и он вернется к игре как можно скорее", — приводит слова Бэйла Sky Sports.

Напомним, в заключительном туре Лиги наций сборная Уэльса сойдется в противостоянии с командой Финляндии, по итогам которого определится коллектив, который в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе турнира.