Лига наций

Мэтт Доэрти заразился в расположении сборной Ирландии.

Мэтт Доэрти не поможет сборной Ирландии в заключительном туре группового раунда Лиги наций и пропустит ближайшие матчи Тоттенхэма — сообщает The Guardian.

Доэрти и его товарищ по сборной Джеймс Маклин из Сток Сити сдали положительные тесты на коронавирус накануне матча против сборной Болгарии и отправились в изоляцию.

Встреча с Болгарией в Дублине станет решающей для обеих команд. Перед последним туром Ирландия идет на предпоследнем месте (2 очка), а Болгария — на последнем (1) в группе В4. Результат очного противостояния определит неудачника, который отправится в Лигу С.