Англия

Форвард опасается вероятной потери места в сборной Франции после слов Дидье Дешама.

Нападающий Оливье Жиру в конце мая этого года продлил контракт с Челси до лета 2021 года, однако подписание Тимо Вернера поставило крест на регулярной игровой практике француза. В текущем сезоне он принял участие всего в шести матчах "пенсионеров", только один из которых — в стартовом составе.

Несмотря на это, Жиру получил вызов в сборную Франции на ноябрьские поединки Лиги наций, но главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам уже успел намекнуть, что положение дел вскоре может измениться: "Оливье знает, что ситуация, в которой он оказался сегодня, не может длиться вечно. Ему нужно искать какой-то выход".

Как сообщает The Athletic, из-за риска пропустить предстоящий чемпионат Европы, который состоится в следующем году, Жиру намерен настоять на смене клубной прописки в зимнее трансферное окно. Футболист понимает, что Фрэнк Лампард будет доверять больше дорогостоящим игрокам, поэтому в любом случае хочет отправиться в другую команду ради попадания в состав сборной Франции.

Ранее появлялась информации, что интерес к Оливье Жиру возобновил миланский Интер, который хотел заполучить его еще перед началом текущего сезона.