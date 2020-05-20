Англия

"Синие" воспользовались правом продлить договор с французом.

Нападающий Оливье Жиру останется на Стэмфорд Бридж на еще один сезон – Челси активировал возможность продления контракта до лета 2021 года, сообщил официальный сайт "синих".

"Перед вызванной пандемией паузой Жиру снова продемонстрировал свою важность для команды, взвалив на себя ответственность за атаку команды на время травмы Тэмми Абрахама. Он не только забил Тоттенхэму в феврале, но и помог в следующем месяце выбить Ливерпуль из Кубка Англии", — говорится в заявлении клуба.

Жиру присоединился к Челси зимой 2018 года. Он 39 раз выходил в основе "синих" и еще 37 раз появлялся на замену, отличившись при этом 21 голом.

Вместе с Челси Жиру выиграл Кубок Англии и Лигу Европы, а также в качестве игрока "синих" стал чемпионом мира в 2018 году в составе сборной Франции.

Также сегодня, 20 мая, Челси продлил контракт с аргентинским голкипером Вилли Кабальеро.