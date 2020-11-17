Англия

"Канонирам" оказался не нужен 22-летний сын их легендарного футболиста.

Атакующий полузащитник Митчел Бергкамп в октябре получил приглашение на просмотр от лондонского Арсенала, легендой которого является его отец — Деннис Бергкамп.

Как сообщает журналист Goal Чарли Уоттс, 22-летний нидерландец, пребывающий в статусе свободного агента, пробыл на тренировочной базе в Колни целую неделю, где тренировался вместе с командой "канониров" U-23.

По результатам работы под руководством Стива Боулда, Арсенал принял решение не предлагать Митчелу Бергкампу контракт, несмотря на легендарный статус его отца.

Отметим, что Бергкамп-младший находится в поисках нового клуба с минувшего лета, когда покинул Алмере Сити из второго дивизиона Нидерландов. Там хавбек выступал за молодежные команды разных возрастов.