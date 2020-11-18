Англия

В Мелвуде действующие чемпионы Англии провели 70 лет.

После 70 лет в Мелвуде Ливерпуль переезжает в новый учебный центр под названием AXA Training Centre, который расположен в Киркби, что на 10 км отдален в северо-восточном направлении от города Ливерпуль.

Возведение нового комплекса обошлось клубу в 50 млн фунтов стерлингов, и по заявлениям проектировщиков нововозведенный объект оснащен всем самым необходимым и ультрасовременным оборудованием.

На площади в 9 200 квадратных метров расположились 3 полноразмерных футбольных поля, оснащенных подогревом, 2 спортзала, тренажерный зал, бассейн, гидротерапевтический комплекс, административное здание, специализированные телевизионные студии, помещения для пресс-конференций и офисные помещения, а также специализированные апартаменты для спортивной реабилитации.

Благодаря такому решению, впервые в истории клуба первая команда и Академия U23 были собраны в едином пространстве.

Открытие столь значимого для клуба сооружения Ливерпуль решил отметить захоронением специальной капсулы памяти для будущих поколений в центре тренировочной базы. Внутрь контейнера были помещены пара вратарских перчаток с автографом от голкипера Алиссона Беккера, пара бутс с автографом Ван Дейка, дань памяти жертвам трагедии в Хиллсборо и пара очков от Юргена Клоппа.

Извлечь из земли данную капсулу предполагается через 50 лет, в 2070-м году.

На своем официальном сайте Ливерпуль разместил видеогид по базе, в съемках которого принял участие полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен.