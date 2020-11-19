Англия

Бельгийский полузащитник Манчестер Сити поделился мнением о молодом партнере по команде.

Игрок "горожан" Кевин Де Брюйне в комментарии для ESPN заявил, что 20-летний английский полузащитник Фил Фоден имеет огромный потенциал.

"Фоден очень хорош. Фил в команде уже 3-4 года, он все еще молод, но уже имеет регулярную игровую практику. Он демонстрирует прекрасную игру и развивается, так что ему нужно просто продолжать в том же духе. Если Фоден будет делать все правильно, то уже через пару лет он станет одним из лучших игроков мира", — приводит слова Де Брюйне источник.

Напомним, что в матче заключительного тура группового этапа Лиги Наций Фил Фоден забил свои первые голы за национальную сборную Англии, отличившись дублем, и помог своей команде победить Исландию (4:0).

Англия и Бельгия выступали в одной группе турнира, но встреча одноклубников, Де Брюйне и Фодена, на поле так и не состоялась, поскольку на первый матч с Бельгией Фоден не попал в заявку, а во втором остался на скамейке запасных.

Ранее защитник Манчестер Сити Кайл Уокер назвал Фодена лучшим молодым игроком, которого он видел.