Англия

Защитник прокомментировал игру хавбека.

Крайний защитник Манчестер Сити Кайл Уокер высказал свое мнение об игре полузащитника команды Фила Фодена.

"Он — лучший молодой игрок, которого я когда-либо видел. И это после игры в Тоттенхэме, где были такие футболисты, как Харри Кейн, Райан Мейсон, Андрос Таунсенд, Стивен Колкер, Гарри Уинкс, которые очень хорошие игроки".

"Фил опережает их по моему мнению, просто благодаря его знанию игры. Я не знаю, так ли это, но он постоянно наблюдает за Сильвой и учится у него", — приводит слова Уокера Goal.

К слову, в последнем поединке АПЛ, "горожане" в родных стенах сумели добыть победу у Борнмута.