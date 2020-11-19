Англия

"Горожане" заинтересованы в переезде звездного аргентинца на Этихад.

Манчестер Сити желает заключить контракт с Лионелем Месси уже в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По информации источника, манчестерский клуб всерьез рассматривал подписание нападающего Барселоны еще летом, когда Месси хотел покинуть родную команду, но каталонцы не захотели отпускать свою главную звезду.

Манчестер Сити хочет предложить за 33-летнего игрока от 55 до 60 миллионов евро уже в январе, за полгода до окончания его контракта с Барселоной. "Горожане" готовы включить в сделку по Месси защитника Эрика Гарсию, которым уже длительное время интересуется каталонский клуб.

В Манчестере верят, что Барселона согласится на их условия в связи с существующими финансовыми проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

Ранее Лионель Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем Барселоны.