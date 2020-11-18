Испания

Лионель Месси бурно отреагировал на вопросы журналистов в аэропорту Барселоны.

Вернувшегося из сборной Аргентины Лионеля Месси журналисты, встречавшие его в аэропорту Барселоны, довели до эмоционального взрыва — сообщает AS.

После дежурных вопросов о самочувствии, перелете и настроении после отборочных матчей ЧМ-2022 журналисты попросили капитана Барселоны прокомментировать слова бывшего агента Антуана Гризманна, Эрика Ольхаца, о том, что в клубе царит настоящая атмосфера террора: есть те, кто за Месси, и они получают все блага, и те, кто не хочет быть в "свите" аргентинца, и чья жизнь превращается в ад.

Реакция Месси была достаточно резкой. "Идиот! – сказал Лео, видимо, выражая свое отношение к Ольхацу. – Сколько можно во всех проблемах Барселоны винить меня? Я уже устал от этого!"

Ранее бывший игрок Барселоны Иван Ракитич, перешедший в Севилью, опроверг, что у Месси и Гризманна плохие отношения.