Англия

Участие футболистов в матче против Вест Бромвича под вопросом.

Утром 19 ноября Манчестер Юнайтед провел на базе в Каррингтоне тренировку, которую пропустили пять игроков.

Как сообщает Manchester Evening News, во время занятия не были замечены Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани, Эрик Байи, Скотт Мактоминей и Джесси Лингард.

Примечательно, что Виктор Линделеф, получивший повреждение в матче за сборную Швеции, тренировался.

Напомним, что матч против Вест Бромвича состоится в субботу, 21 ноября, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.