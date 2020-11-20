Португалец мог оказаться в другом английском клубе.
ДИОГО ЖОТА, GETTY IMAGES
20 ноября 2020, 08:17
Нападающий Ливерпуля Диогу Жота еще в 2016 году мог пополнить состав Арсенала.
По информации издания The Athletic, португалец, выступающий на тот момент в Пасуш де Феррейра, имел предложение от "канониров" и Вест Хэма, но выбрал мадридский Атлетико.
В Арсенале футболиста хотел видеть сам Арсен Венгер, руководящий клубом на тот момент.
За "матрасников" Жота так и не сыграл ни одного матча. В 2016 году он был отдан в аренду в Порту, а в 2017 — в Вулверхэмптом. Из стана "волков" игрок и перебрался в Ливерпуль в 2020 году.
В текущем сезоне на счету Жоты 11 матчей за Ливерпуль, в которых он забил семь голов.