Англия

Португалец мог оказаться в другом английском клубе.

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота еще в 2016 году мог пополнить состав Арсенала.

По информации издания The Athletic, португалец, выступающий на тот момент в Пасуш де Феррейра, имел предложение от "канониров" и Вест Хэма, но выбрал мадридский Атлетико.

В Арсенале футболиста хотел видеть сам Арсен Венгер, руководящий клубом на тот момент.

За "матрасников" Жота так и не сыграл ни одного матча. В 2016 году он был отдан в аренду в Порту, а в 2017 — в Вулверхэмптом. Из стана "волков" игрок и перебрался в Ливерпуль в 2020 году.

В текущем сезоне на счету Жоты 11 матчей за Ливерпуль, в которых он забил семь голов.