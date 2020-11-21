Англия

Football.ua представляет анонс матча девятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты возвращаются после паузы на матчи национальных сборных, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в одном из центральных противостояний девятого тура Премьер-лиги Тоттенхэм примет на своем поле Манчестер Сити.

Суббота, 21 ноября, 19:30. Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Атакующий дуэт Харри Кейна и Сон Хын Мина в нынешнем сезоне АПЛ стал настоящей проблемой для обороны практически каждого клуба английского первенства. В большинстве своем, именно результативные действия англичанина и южнокорейца становились причиной столь высокого положения Тоттенхэма в турнирной таблице, при этом интересно, что Кейн зачастую ассистировал партнеру по атаке, тогда как Сон на данный момент является главным бомбардиром команды.

По итогам прошлого тура "шпорам" даже посчастливилось оказаться на вершине, когда поздний гол Кейна принес минимальную победу над Вест Бромвичем, но Лестер сделал это событие весьма непродолжительным. Теперь подопечных Жозе Моуриньо ожидает непростой календарь, в ходе которого они попытаются доказать неслучайность успехов в прошлых турах. Интересно будет посмотреть на атаку Тоттенхэма, когда к неостановимым Кейну и Сону присоединится уже набравший форму Гарет Бэйл. С таким атакующим трио можно замахнуться не только на зону Лиги чемпионов, но даже и на чемпионство.

А вот Манчестер Сити, в отличие от их будущего соперника, начал новый сезон весьма посредственно, что было связано с потерей одновременно двух имеющихся центрфорвардов — Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса. У Рахима Стерлинга крайне неудачно получалось оставлять их отсутствие незамеченным, но сейчас Жезус вернулся в обойму, а вот Агуэро продолжает пребывать в лазарете. Трудно отрицать факт того, что именно возвращение бразильца в корне преобразило игру "горожан" в атаке.

Несмотря на то, что серия Манчестер Сити без поражений длится уже на протяжении девяти поединков во всех турнирах, текущее положение дел "горожан" в Премьер-лиге нуждается в некотором прорыве. Ничьи с Лидс Юнайтед, Вест Хэмом и Ливерпулем, а также плохая результативность расположили подопечных Хосепа Гвардиолы на десятой строчке в турнирной таблице, хоть и с одним матчем в запасе. Впрочем, недавнее продление контракта с испанским специалистом лишь опровергло все появлявшиеся слухи о недоверии к наставнику со стороны руководства клуба. Все-таки календарь Манчестер Сити в АПЛ был весьма непростым, а в Лиге чемпионов "горожане" не оставляли шансов ни одному сопернику.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,82, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 4,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Не сыграют: Доэрти — Фернандиньо, Агуэро.

Под вопросом: Ло Чельсо, Бергвейн, Ламела, Танганга, Ндомбеле — Зинченко, Менди, Стерлинг, Аке.

прогноз 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua