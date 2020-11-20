Англия

Функционер не против выделить деньги на трансферы клуба.

Владелец лондонского Арсенала Стэн Кронке и его компания Kroenke Sports Enterprises готовы и дальше инвестировать средства в команду.

По информации издания The Athletic, должностные лица клуба обсуждают возможность подписания венгерского полузащитника РБ Зальцбург Доминика Собослаи, который показывает отличную игру в текущем сезоне.

Также сообщается, что компании Кронке регулярно получают прибыль. Именно поэтому босс лондонцев готов заплатить 25 миллионов евро за игрока. Эта сумма является клаусулой в контракте футболиста.

В текущем сезоне на счету Собослаи 12 матчей за РБ Зальцбург во всех турнирах, в которых он сумел отличиться пятью голами и пятью голевыми передачами.

Ранее отмечалось, что Собослаи предпочитает продолжить карьеру в Реале.