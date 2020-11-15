Испания

Венгерский полузащитник РБ Зальцбург начал следить за Реалом и его игроками в социальных сетях.

Доминик Собослаи, которого хочет сманить из РБ Зальцбург несколько европейских топ-клубов, судя по всему, готовится к переходу в Реал — предполагает АS.

Испанское издание сделало такой вывод, изучив социальные сети 20-летнего футболиста. Среди футбольных клубов он следит только за РБ Зальцбург и Реалом. А из футболистов, не выступающих в этих двух командах, за Эрлингом Холландом (с которым играл раньше в Зальцбурге) и Киллианом Мбаппе — обоих Реал планирует приобрести в будущем.

Помимо Реала, на Собослаи претендуют Милан, Арсенал, Наполи, ПСЖ и другие.

Ранее агент футболиста заявил, что у его клиента нет никаких предварительных договоренностей с другими клубами и он может остаться в РБ Зальцбург.