Англия

Football.ua представляет анонс матча девятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты после паузы на матчи национальных сборных, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в рамках девятого тура Премьер-лиги Лидс Юнайтед примет на своем поле Арсенал.

Воскресенье, 22 ноября, 18:30. Элланд Роуд, Лидс. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В отличие от Фулхэма и Вест Бромвича, Лидс Юнайтед действительно ворвался в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа, создав себе репутацию той команды, которая способна создать проблемы абсолютно каждому сопернику. Не важно, будь то клуб из "большой шестерки", середняк или аутсайдер, Марсело Бьелса никогда не отступает от своего атакующего стиля игры. Возможно, именно это стало причиной последних невпечатляющих результатов "павлинов".

После разгромной победы над Астон Виллой, которая подавала все надежды стать сенсацией нового розыгрыша английского первенства, Лестер и Кристал Пэлас друг за другом продемонстрировали главную уязвимость Лидса — ненадежную оборону. Как "лисы", так и "орлы" являются далеко не атакующими коллективами, а большинство своих положительных результатов они добыли за счет контратакующих действий. Подопечные Марсело Бьелса банально не успевали закрывать свободные зоны и прессинговать соперников, что стоило им тотального провала. Дважды подряд. С идентичным счетом — 1:4.

Казалось, для Арсенала не должно стать особой проблемой в предстоящем противостоянии пройтись катком по Лидсу, который проигрывает в скорости, но положение дел в стане команды Микеля Артеты также не особо радужное. Отсутствие креативного полузащитника в составе "канониров" дает о себе знать, ведь большинство атак не приносят лондонцам необходимой остроты и завершаются неплодотворными перепасовками в обороне.

Если добыть тактическую победу в матче с Манчестер Юнайтед тренерскому штабу Арсенала удалось, то последняя встреча с Астон Виллой — наглядное пособие того, как делать категорически нельзя в Премьер-лиге. Проблемы с индивидуальным прессингом, разобранные действия в обороне, импотенция в атаках, отсутствие креатива... Забросы на Пьера-Эмерика Обамеянга абсолютно не работают, когда габонца лишают свободного пространства, а условный Виллиан никак не обостряет игру. Матч с Астон Виллой должен был стать для Микеля Артеты уроком, что самое время что-то менять, хотя против Лидса вполне может сработать и излюбленный (вынужденный) подход испанского специалиста, если "павлины" вновь будут создавать дыры в обороне. Все-таки класс игроков Арсенала порядком выше, чем у Лидса.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Арсенал. На победу команды Микеля Артеты предлагается коэффициент 2,25, тогда как потенциальный успех Лидс Юнайтед оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Филлипс, Берарди, Форшоу — Мартинелли, Партей, Эльнени, Колашинац.

Под вопросом: Льоренте, Шаклтон — Мари, Чеймберс, Виллиан, Нельсон.

прогноз 1:3

Никита Евтушенко, Football.ua