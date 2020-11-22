Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч девятого тура АПЛ.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты после паузы на матчи национальных сборных, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в рамках девятого тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Лестер.

Воскресенье, 22 ноября, 21:15. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Несмотря на ряд травмированных ключевых футболистов, главной потерей среди которых однозначно является Вирджил ван Дейк, Ливерпулю удается сохранять статус одного из лидеров турнирной таблицы АПЛ. Пусть оборона "красных" далеко не является оплотом надежности, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, упрекать в этом Юргена Клоппа невозможно. Правда, ноябрьский перерыв на матчи сборных уж точно запомнится немецкому специалист надолго, ведь травма Ван Дейка оказалось лишь каплей в море среди того, с чем наставнику Ливерпуля еще предстоит справиться.

Помимо нидерландского центрбека, мерсисайдцы лишились центрального защитника Джо Гомеса, правого защитника Трент Александера-Арнольда, капитана Джордана Хендерсона, а также положительный тест на коронавирус сдал Мохаммед Салах, хоть позже пресс-служба сборной Египта решила удалить данную информацию и просто сообщила о "трех выявленных случая заражения". Если кто-то далек от футбола, то все вышеперечисленные игроки являются ключевыми для Ливерпуля. Такие потери не могут пройти бесследно, поэтому совсем скоро успешная серия "красных" без поражений из семи матчей должна подойти к своему завершению. Да и следующий соперник, как некстати, девятый тур начал в качестве лидера турнирной таблицы.

К слову, между Лестером и Ливерпулем вполне можно провести параллель. Нет, стиль игры у обеих команд кардинально отличается, но вот умение справляться с травмами ключевых футболистов — это то, чего невозможно отнять как у Лестера, так и Ливерпуля. Напряженный график ввиду участия "лис" в Лиге Европы стал причиной ряда выбывших игроков, однако оправиться от поражений Астон Вилле и Вест Хэму подопечным Брендона Роджерса более чем удалось.

Благодаря успеху в матчах с Арсеналом, Лидсом и Вулверхэмптоном, а также трем еврокубковым победам, Лестер сколотил себе впечатляющую серию положительных результатов. Если лидерство в группе Лиги Европы можно расценивать как должное, то вот забраться на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги, с учетом кадровых потерь, — дорогого стоит. К слову, уже совсем скоро в состав "лис" вернутся Кастань, Ндиди и Перейра, поэтому это идеальная возможность для команды Роджерса закрепиться в качестве лидера, тем более после обескровленного Ливерпуля календарь матчей позволит это сделать.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,90, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 3,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Не сыграют: Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Хендерсон, Салах — Амарти, Сеюнджю.

Под вопросом: Окслейд-Чемберлейн, Фабиньо, Тиаго, Вилльямс — Фофана, Кастань, Ндиди, Перейра.