Англия

Дани Себальос ранее назвал "фейком" информацию, которую опубликовал Дэвид Орнштейн.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн вчера, 19 ноября, опубликовал информацию о том, что во время одной из тренировок Арсенала произошел конфликт между центральным защитником Давидом Луисом и хавбеком Дани Себальосом.

По информации источника, бразильский центрбек ударил по лицу своего одноклубника за то, что тот слишком грубо сыграл против него в подкате. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета прокомментировал произошедшую стычку своих подопечных.

"Ничего страшного не произошло. У нас очень упорные тренировки, в течение которых проблемы возникают неоднократно. Подобные вещи сразу же решаются внутри команды, и говорить особо не о чем. Между Себальосом и Давидом Луисом нет никаких проблем", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Стоит отметить, что Дани Себальос весьма резко отреагировал на появившуюся информацию о стычке с Давидом Луисом, назвав ее "фейком".