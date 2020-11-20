Англия

Наставник лондонского Тоттенхэма отреагировал на недавние заявления главного тренера сборной Англии.

В интервью накануне возобновления матчей национальных первенств главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуриньо решил прокомментировать недавние высказывания наставника сборной Англии Гарета Саутгейта о том, что определенная группа менеджеров команд английской Премьер-лиги призывает своих подопечных саботировать матчи национальных сборных.

Как сообщает BBC, Саутгейт в своем заявлении сказал, что игроки находились под "огромным давлением" клубов, а с их менеджерами пришлось провести "работу по принуждению".

Жозе Моуринью акцентировал свое внимание в этом вопросе на ситуации с Рахимом Стерлингом, которому в скором времени предстоит вместе с Манчестер Сити противостоять Тоттенхэму в рамках АПЛ. "Мы все знаем, что он сыграет против нас, несмотря на то, что он отказался от сборной".

"Я бы хотел, чтобы он (Саутгейт — ред.) сказал, кто. Кто те тренеры, которые заставляют игроков не ехать в сборную?", — с призывом вопросил португалец.

"Я читал, что Гарет Саутгейт сказал, что чувствует необходимость позвонить менеджерам клубов, чтобы попытаться охладить эмоции и попытаться контролировать сложившуюся ситуацию. Я хотел бы, чтобы он сказал, каким тренерам он звонит и с кем разговаривает по телефону. Кроме того, он имеет полное право вызывать игроков, которых хочет. Он хочет выигрывать матчи, особенно — после поражения, даже имея лишь "стертую резину", я сочувствую ему", — не скрывал своих эмоций наставник.

"Когда Эрик Дайер покинул сборную из-за травмы в прошлом месяце, он не сыграл два матча за Тоттенхэм. Ему потребовалась пара недель, чтобы восстановиться, а Рахим (Стерлинг — ред.) будет играть завтра. Это детали, которые Гарет должен объяснить всем нам", — считает Моуриньо.

Стоит напомнить, что у главного тренера Тоттенхэма подобные высказывания происходят не в первые. Ранее в этом сезоне, после того как шпоры сыграли восемь матчей за три недели, Моуринью сказал, что надеется, что Саутгейт "будет уважать игроков", однако он не станет "звонить, спрашивать или просить за кого-то".

Рахим Стерлинг был отстранен от матча Лиги наций Англии против Исландии из-за травмы икроножной мышцы, а также пропустил предыдущую игру против Бельгии.