Англия

В ассоциации утверждают, что удары головой по мячу могут причинить серьезный вред здоровью футболистов.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (ПФА) хочет, чтобы футболисты стали меньше играть головой на тренировках, сообщает Sky Sports. Такая инициатива связанна с тем, что многократные удары по мячу головой, могут стать причиной деменции и других неврологических заболеваний.

Представители ассоциации считают эту проблему чрезвычайно актуальной и уже обращались к клубам и Английской футбольной лиге по поводу разработки четкой стратегии адаптации тренировок и защиты здоровья игроков.

По данным совместного исследования ПФА и благотворительного фонда FIELD, проведенного в 2019 году, футболисты умирают от неврологических заболеваний в 3,5 раза чаще, чем обычные люди.

"Уменьшение количества игры головой в тренировочном процессе – это действенный и очень необходимый шаг. Мы будем работать в этом направлении совместно с действующими и бывшими членами нашей ассоциации и примем решения на основе советов экспертов", — заявил глава ПФА Бен Пуркисс в комментарии для источника.

Ранее ПФА определила лучшего игрока и Команду года прошедшего сезона АПЛ.