В ассоциации утверждают, что удары головой по мячу могут причинить серьезный вред здоровью футболистов.
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20 ноября 2020, 22:50
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (ПФА) хочет, чтобы футболисты стали меньше играть головой на тренировках, сообщает Sky Sports. Такая инициатива связанна с тем, что многократные удары по мячу головой, могут стать причиной деменции и других неврологических заболеваний.
Представители ассоциации считают эту проблему чрезвычайно актуальной и уже обращались к клубам и Английской футбольной лиге по поводу разработки четкой стратегии адаптации тренировок и защиты здоровья игроков.
По данным совместного исследования ПФА и благотворительного фонда FIELD, проведенного в 2019 году, футболисты умирают от неврологических заболеваний в 3,5 раза чаще, чем обычные люди.
"Уменьшение количества игры головой в тренировочном процессе – это действенный и очень необходимый шаг. Мы будем работать в этом направлении совместно с действующими и бывшими членами нашей ассоциации и примем решения на основе советов экспертов", — заявил глава ПФА Бен Пуркисс в комментарии для источника.
Ранее ПФА определила лучшего игрока и Команду года прошедшего сезона АПЛ.