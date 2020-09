Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне стал лучшим футболистом Премьер-лиги в сезоне-2019/20 по версии ПФА, сообщила организация в Твиттере.

Бельгиец в прошлой кампании забил 13 голов и сделал 20 результативных передач. Это помогло Манчестер Сити занять второе место в чемпионате.

Лучшим молодым игроком стал правый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд. Он забил четыре гола и отдал 13 результативных передач, а "красные" впервые за 30 лет стали чемпионами Англии.

