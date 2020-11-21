Клуб считает, что по отношению к нему были нарушены правила конфиденциальности.
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21 ноября 2020, 00:34
Ньюкасл планирует судиться с Английской Премьер-лигой из-за несостоявшейся сделки по продаже клуба владельцам из Саудовской Аравии, сообщает ВВС Sport.
Прошедшим летом появилась информация, что саудовский консорциум PCP Capital Partners и Reuben Brothers был готов приобрести Ньюкасл за 300 миллионов фунтов, однако сделка так и не состоялась.
Объединение фанатов клуба получило доступ к письму о процессе его продажи. В Ньюкасле считают, что, допустив утечку такой информации, АПЛ нарушила положение о конфиденциальности и, по информации источника, решили начать судебные разбирательства.
Клуб подтвердил подачу заявления, но не стал комментировать ход судебного процесса. Представители Английской Премьер-Лиги также не хотят комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что звезду Ньюкасла может подписать мадридский Атлетико.