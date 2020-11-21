Англия

Клуб считает, что по отношению к нему были нарушены правила конфиденциальности.

Ньюкасл планирует судиться с Английской Премьер-лигой из-за несостоявшейся сделки по продаже клуба владельцам из Саудовской Аравии, сообщает ВВС Sport.

Прошедшим летом появилась информация, что саудовский консорциум PCP Capital Partners и Reuben Brothers был готов приобрести Ньюкасл за 300 миллионов фунтов, однако сделка так и не состоялась.

Объединение фанатов клуба получило доступ к письму о процессе его продажи. В Ньюкасле считают, что, допустив утечку такой информации, АПЛ нарушила положение о конфиденциальности и, по информации источника, решили начать судебные разбирательства.

Клуб подтвердил подачу заявления, но не стал комментировать ход судебного процесса. Представители Английской Премьер-Лиги также не хотят комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что звезду Ньюкасла может подписать мадридский Атлетико.